Galatasaray'da Zaniolo kararı

Galatasaray 25 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde Nicolo Zaniolo'nun satışına sıcak bakıyor. 23 yaşındaki oyuncu için Milan en ciddi aday konumunda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaniolo kararı
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14 Mayıs 2023 10:27
Son güncelleme 14 Mayıs 2023 10:38
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 milyon euro bandında teklif gelmesi durumunda İtalyan yıldızın satılmasına sıcak bakıyor.

23 yaşındaki futbolcuya ülkesinden büyük bir ilgi var. Ancak en ciddi aday daha önce de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Milan.

Galatasaray'da şu ana dek 9 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. 

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