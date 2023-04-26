Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşısında forvet olarak görev verdiği Nicolo Zaniolo'ya bu kez forvet arkasında görev verecek. Ancak İtalyan futbolcu büyük olasılıkla yedek olarak maça başlayacak.Icardi ve Gomis'in dönüşü, Barış Alper'in de cezasının sona ermesiyle forvette sıkıntısı kalmayan sarı-kırmızılılarda santrfor olarak bir yabancı oynarsa, Zaniolo'ya kulübe yolu görünecek.