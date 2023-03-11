Galatasaray'da Zaniolo heyecanı!

Cimbom devre arasında Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. 23 yaşındaki yıldızın transferi sarı-kırmızılı camiayı coşturmuştu.Zaniolo hazırlık maçlarında da müthiş bir performans ortaya koymuştu. 2 gol atıp, 1 de asist yapan İtalyan hücum oyuncusu bugünkü Kasımpaşa maçını bekliyor.Teknik direktör Okan Buruk onu 11'e koyup koymamakta net kararını veremedi ancak mutlaka süre alacak.50 bin taraftar da heyecanla onun sahaya ilk adımını atmasını bekliyor. Zaniolo sahaya çıktığı anda Nef Stadı'nda yer yerinden oynayacak. Ligin kalan bölümünde onun vereceği katkı çok değerli olacak.