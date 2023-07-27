Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Performans anlamında beklentilerin altında bir görüntü sergileyen Sarı-Kırmızılılar, rövanş öncesi işi sıkı tutuyor.
RÖVANŞ UÇAKTA BAŞLADI!
Geçen sezon şampiyon olan kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla takviye eden Galatasaray Yönetimi, sezona büyük hedeflerle girdi. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarı hayalleriyle yola çıkan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk tur maçında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Hem yönetim hem taraftar hem de camia turun geçileceği konusunda herhangi bir kuşku duymasa da Cim Bom, işini şansa bırakmak istemiyor.
"DERSİMİZİ ALDIK"
Teknik direktör Okan Buruk, Litvanya ekibi ile oynanan maçın ardından oyuncularıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Dersimizi aldık. Çok çalışacağız. Kendi seviyemizin farkındayız. Buna göre hareket edip, evimizde turu geçen taraf olacağız."
ERKENDEN ANALİZ ETTİLER
Ayrıca Sarı-Kırmızılı oyuncular da şok skorun farkında olarak, rövanş mücadelesine uçakta hazırlanmaya başladı! Futbolcular, kendi tabletleri üzerinden Zalgiris karşılaşmasını tekrar izledi. Galatasaraylı oyuncular, bu sayede maç içerisinde yaptıkları hataları analiz etme fırsatına sahip oldular.
RÖVANŞ UÇAKTA BAŞLADI!
Geçen sezon şampiyon olan kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla takviye eden Galatasaray Yönetimi, sezona büyük hedeflerle girdi. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarı hayalleriyle yola çıkan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk tur maçında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Hem yönetim hem taraftar hem de camia turun geçileceği konusunda herhangi bir kuşku duymasa da Cim Bom, işini şansa bırakmak istemiyor.
"DERSİMİZİ ALDIK"
Teknik direktör Okan Buruk, Litvanya ekibi ile oynanan maçın ardından oyuncularıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Dersimizi aldık. Çok çalışacağız. Kendi seviyemizin farkındayız. Buna göre hareket edip, evimizde turu geçen taraf olacağız."
ERKENDEN ANALİZ ETTİLER
Ayrıca Sarı-Kırmızılı oyuncular da şok skorun farkında olarak, rövanş mücadelesine uçakta hazırlanmaya başladı! Futbolcular, kendi tabletleri üzerinden Zalgiris karşılaşmasını tekrar izledi. Galatasaraylı oyuncular, bu sayede maç içerisinde yaptıkları hataları analiz etme fırsatına sahip oldular.