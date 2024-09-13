Galatasaray'da Zalewski sarmalı: Kadro dışı kalabilir

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği Nicola Zalewski'de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Roma'nın oyuncuya ayrılık için baskı yaptığı teklifi kabul etmezse kadro dışı kalabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Zalewski sarmalı: Kadro dışı kalabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2024 09:54
Son güncelleme 13 Eylül 2024 11:07
Galatasaray Yönetimi, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, transferi tamamlayamadı.

"GALATASARAY ISRARCI"

Di Marzio'da yer alan habere göre; Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi. Polonyalı oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.

Bununla birlikte haberde, Polonyalı oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetti ancak sarı-kırmızılı yöneticiler ısrarlarını sürdürdüğü belirtildi.

"SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ"

Öte yandan Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi.

Zalewski, kışın istediği kulübe imza atmak istiyor.

ZALEWSKI'NİN VAZGEÇME SEBEBİ

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Nicola Zalewski, 2 gün önce Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Galatasaray, Roma'ya yapılan bonservisi artırmak için oyuncuya yapılan 2 milyon euro maaş + bonus teklifini düşürmesini istedi ve Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

ZALEWSKI'NİN İSTEKLERİ

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Roma ile 9 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı ancak oyuncu ikna edilemedi.

Habere göre Zalewski'nin Galatasaray'dan istekleri şu şekilde;

-3.2 milyon euro net maaş
-En az 4 yıl sözleşme
-500 bin euro imza parası
-Başarı bonusu
-15 milyon euro serbest kalma maddesi
-Menajerlik ücreti

KADRO DIŞI KALABİLİR

Öte yandan Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray ile her konuda anlaşan Roma, Nicola Zalewski'ye baskı yapıyor.

Oyuncuyu bonservis ücreti kazanmadan kaybetmek istemeyen İtalyanlar, Galatasaray'ın teklifini veya yeni sözleşmeyi kabul etmezse Zalewski'yi kadro dışı bırakabilir.

GALATASARAY BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

Roma ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, öğle saatlerinde Nicola Zalewski'nin temsilcisiyle bir araya gelecek ve oyuncuyu ikna etmek için bir görüşme daha yapacak. Kadro dışı söylentilerinin ardından oyuncunun Galatasaray'a ikna olabileceği ifade edildi.

ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ROMA PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery