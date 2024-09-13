Galatasaray'da Zalewski sarmalı: Kadro dışı kalabilir

Galatasaray Yönetimi, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, transferi tamamlayamadı.
"GALATASARAY ISRARCI"
Di Marzio'da yer alan habere göre; Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi. Polonyalı oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.
Bununla birlikte haberde, Polonyalı oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetti ancak sarı-kırmızılı yöneticiler ısrarlarını sürdürdüğü belirtildi.
"SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ"
Öte yandan Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi.
Zalewski, kışın istediği kulübe imza atmak istiyor.
ZALEWSKI'NİN VAZGEÇME SEBEBİ
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Nicola Zalewski, 2 gün önce Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Galatasaray, Roma'ya yapılan bonservisi artırmak için oyuncuya yapılan 2 milyon euro maaş + bonus teklifini düşürmesini istedi ve Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
ZALEWSKI'NİN İSTEKLERİ
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Roma ile 9 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı ancak oyuncu ikna edilemedi.
Habere göre Zalewski'nin Galatasaray'dan istekleri şu şekilde;
-3.2 milyon euro net maaş
-En az 4 yıl sözleşme
-500 bin euro imza parası
-Başarı bonusu
-15 milyon euro serbest kalma maddesi
-Menajerlik ücreti
KADRO DIŞI KALABİLİR
Öte yandan Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray ile her konuda anlaşan Roma, Nicola Zalewski'ye baskı yapıyor.
Oyuncuyu bonservis ücreti kazanmadan kaybetmek istemeyen İtalyanlar, Galatasaray'ın teklifini veya yeni sözleşmeyi kabul etmezse Zalewski'yi kadro dışı bırakabilir.
GALATASARAY BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK
Roma ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, öğle saatlerinde Nicola Zalewski'nin temsilcisiyle bir araya gelecek ve oyuncuyu ikna etmek için bir görüşme daha yapacak. Kadro dışı söylentilerinin ardından oyuncunun Galatasaray'a ikna olabileceği ifade edildi.
ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
ROMA PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
"GALATASARAY ISRARCI"
Di Marzio'da yer alan habere göre; Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi. Polonyalı oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.
Bununla birlikte haberde, Polonyalı oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetti ancak sarı-kırmızılı yöneticiler ısrarlarını sürdürdüğü belirtildi.
"SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ"
Öte yandan Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre ise Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi.
Zalewski, kışın istediği kulübe imza atmak istiyor.
ZALEWSKI'NİN VAZGEÇME SEBEBİ
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Nicola Zalewski, 2 gün önce Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Galatasaray, Roma'ya yapılan bonservisi artırmak için oyuncuya yapılan 2 milyon euro maaş + bonus teklifini düşürmesini istedi ve Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
ZALEWSKI'NİN İSTEKLERİ
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Roma ile 9 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı ancak oyuncu ikna edilemedi.
Habere göre Zalewski'nin Galatasaray'dan istekleri şu şekilde;
-3.2 milyon euro net maaş
-En az 4 yıl sözleşme
-500 bin euro imza parası
-Başarı bonusu
-15 milyon euro serbest kalma maddesi
-Menajerlik ücreti
KADRO DIŞI KALABİLİR
Öte yandan Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray ile her konuda anlaşan Roma, Nicola Zalewski'ye baskı yapıyor.
Oyuncuyu bonservis ücreti kazanmadan kaybetmek istemeyen İtalyanlar, Galatasaray'ın teklifini veya yeni sözleşmeyi kabul etmezse Zalewski'yi kadro dışı bırakabilir.
GALATASARAY BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK
Roma ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, öğle saatlerinde Nicola Zalewski'nin temsilcisiyle bir araya gelecek ve oyuncuyu ikna etmek için bir görüşme daha yapacak. Kadro dışı söylentilerinin ardından oyuncunun Galatasaray'a ikna olabileceği ifade edildi.
ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
ROMA PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.