Galatasaray'da Zaha'yı hırs bastı!

Galatasaray'da Wilfried Zaha, çalışmalardaki istekli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha'yı hırs bastı!
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08 Temmuz 2024 10:50
Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı ve performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Wilfried Zaha, yeni sezona oldukça iyi hazırlanıyor.

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon başı çalışmalarda yer alamayan Fildişili yıldız, bu sezon ise antrenmanlardaki istekli ve hırslı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve özellikle İngiliz ekipleri ile adı geçen Zaha'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da geçen sezon 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol kez gol sevinci yaşadı ve 5 asist yaptı.

Wilfried Zaha



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