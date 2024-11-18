Galatasaray'da Zaha'ya kapılar kapalı!

Galatasaray'da geçen yaz büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha kiralık olarak gittiği Lyon'da da umduğunu bulamadı.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR
İstanbul'da lüks bir hayat yaşarken Fransa'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişi Sahilli futbolcu eski günlerini özlüyor. Lyon'da 11'e girmekte zorlanan Wilfried Zaha geri dönmeye sıcak bakıyor.
Tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın bu sezonki planları arasında ise yer almıyor. Oynamadığında sorun çıkaran Zaha'nın bu sezonki kadroda huzuru bozabileceği düşünülüyor.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fransa'da mali sorunlarla boğuşan Lyon'un birkaç futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Fransız basını bu isimlerden birinin Wilfried Zaha olabileceğini öne sürmüştü.
Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR
İstanbul'da lüks bir hayat yaşarken Fransa'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişi Sahilli futbolcu eski günlerini özlüyor. Lyon'da 11'e girmekte zorlanan Wilfried Zaha geri dönmeye sıcak bakıyor.
Tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın bu sezonki planları arasında ise yer almıyor. Oynamadığında sorun çıkaran Zaha'nın bu sezonki kadroda huzuru bozabileceği düşünülüyor.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fransa'da mali sorunlarla boğuşan Lyon'un birkaç futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Fransız basını bu isimlerden birinin Wilfried Zaha olabileceğini öne sürmüştü.
Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.