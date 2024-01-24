Galatasaray'da Zaha kararı

Galatasaray'ın perşembe günkü İstanbulspor karşılaşmasında yine en uçta Wilfried Zaha forma giyecek.
Fildişi Sahilli futbolcunun formu ile beraber Mauro Icardi'nin fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.
Trabzonspor karşısında en uçta görev yapan Zaha, 2 kez gol sevinci yaşamıştı.
ABDÜLKERİM YERİNE SANCHEZ
Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasından farklı olarak, sadece cezalı ve sakat Abdülkerim Bardakcı yerine Davinson Sanchez forma giyecek.
Fildişi Sahilli futbolcunun formu ile beraber Mauro Icardi'nin fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.
Trabzonspor karşısında en uçta görev yapan Zaha, 2 kez gol sevinci yaşamıştı.
ABDÜLKERİM YERİNE SANCHEZ
Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasından farklı olarak, sadece cezalı ve sakat Abdülkerim Bardakcı yerine Davinson Sanchez forma giyecek.