Galatasaray'da Zaha kafaya taktı! İşte hedefi

Galatasaray'da sezon başının yıldız transferlerinden Wilfried Zaha şu ana kadar beklenilen seviyeye ulaşamadı. Ancak tecrübeli hücum oyuncusu, ilk geldiğin günlerin aksine çok daha özverili oynuyor.
YERİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR
Kaybettiği her topun arkasından geri kazanmak için maksimum çaba harcayan Zaha 11'deki yerini kaybetmek istemiyor. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki futbolcu Palace'taki günlerine dönmeyi planlıyor.
30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
YERİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR
Kaybettiği her topun arkasından geri kazanmak için maksimum çaba harcayan Zaha 11'deki yerini kaybetmek istemiyor. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki futbolcu Palace'taki günlerine dönmeyi planlıyor.
30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.