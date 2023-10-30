Galatasaray'da Zaha kafaya taktı! İşte hedefi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, eski formuna dönebilmek için çalışmalarını sıklaştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha kafaya taktı! İşte hedefi
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30 Ekim 2023 12:05
Galatasaray'da sezon başının yıldız transferlerinden Wilfried Zaha şu ana kadar beklenilen seviyeye ulaşamadı. Ancak tecrübeli hücum oyuncusu, ilk geldiğin günlerin aksine çok daha özverili oynuyor.

YERİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Kaybettiği her topun arkasından geri kazanmak için maksimum çaba harcayan Zaha 11'deki yerini kaybetmek istemiyor. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki futbolcu Palace'taki günlerine dönmeyi planlıyor.

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.



 
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