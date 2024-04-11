Galatasaray'da Zaha ile Ziyech'e kesik

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıklarını atlatmalarına rağmen zorlu deplasmanda Zaha ile Ziyech'i yedek bırakacak.
Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz görev yapacak. İki oyuncuyu maçın gidişatına göre kullanmak isteyen Buruk, orta sahada da Torreira'nın partneri olarak Berkan Kutlu'yu oynatabilir.
Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıklarını atlatmalarına rağmen zorlu deplasmanda Zaha ile Ziyech'i yedek bırakacak.
Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz görev yapacak. İki oyuncuyu maçın gidişatına göre kullanmak isteyen Buruk, orta sahada da Torreira'nın partneri olarak Berkan Kutlu'yu oynatabilir.
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