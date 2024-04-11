Galatasaray'da Zaha ile Ziyech'e kesik

Okan Buruk, Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'i Alanya deplasmanında da yedek oturtacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha ile Ziyech'e kesik
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11 Nisan 2024 11:48
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıklarını atlatmalarına rağmen zorlu deplasmanda Zaha ile Ziyech'i yedek bırakacak.

Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz görev yapacak. İki oyuncuyu maçın gidişatına göre kullanmak isteyen Buruk, orta sahada da Torreira'nın partneri olarak Berkan Kutlu'yu oynatabilir.

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