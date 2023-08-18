Galatasaray'da Zaha gelişmesi!

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyebilir. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha gelişmesi!
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18 Ağustos 2023 20:29
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 20:35
Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçına odaklanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması planlanan Wilfried Zaha perşembe ve cuma günü takımla çalışmadı. Olimpija Ljubljana rövanşı sonrasında ayağında ağrı hisseden Zaha takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Fildişili yıldızın buna rağmen Trabzonspor maçında geniş kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray, Trabzonspor ile 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. 



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