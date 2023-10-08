Galatasaray'da Zaha boş geçti

Galatasaray'da son dönemin formda isimlerinden Wilfried Zaha, yükselen grafiğini Antalyaspor karşısında da gösteremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Zaha boş geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 10:18
Son dönemin formda ismi Wilfried Zaha, ortaya koyduğu futbol ile büyülemişti. Fildişili yıldız, Anntalyaspor maçında skor katkısı yapamadı...

Ankaragücü maçında attığı mükemmel gol ile geri dönüşün fitilini ateşleyen Zaha, sonrasında Devler Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta olağanüstü bir performans sergilemiş ve galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.



SKORA KATKI VEREMEDİ

Fildişili futbolcu, yükselen grafiğini Antalyaspor karşısında da gösteremedi. İlk devrede ufak bir sakatlık yaşayan zaman zaman etkili olmakta zorlanan tecrübeli hücum oyuncusu, skora katkı veremedi. Nitekim Okan Buruk, 30 yaşındaki futbolcuyu 63. dakikada kenara aldı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery