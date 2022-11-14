Galatasaray'da zafer Okan Buruk'un! Camiayı kenetledi

Çok eleştirildi, "Galatasaray 'da hocalık kolay değil" denildi, yıldızlardan verim alamadığı söylendi... Ancak Okan Buruk bir an olsun pes etmedi ve Dünya Kupası arası öncesi 3'te 3 yaparak kalitesini gösterdi. Özellikle 7-0'lık Başakşehir zaferi gövde gösterisi niteliğindeydi.



Maç önü hazırlığı, yaptığı hamleler ve oyun planıyla fark yaratan Okan hoca, hem taraftarın hem de camianın güvenini kazandı.



Yıldızlara yaptığı dokunuş...



Koltuğunu sağlama alan genç çalıştırıcı, bu süreçte yıldızlara yaptığı dokunuşla da fark yarattı. Özel hayatı nedeniyle çalkantılı günler geçiren Icardi'yi toparlayan, Kerem Aktürkoğlu'nu eski günlerine döndüren Buruk, Mertens'e saha içinde doğru rolü verdi, Rashica tercihiyle de son periyotta hücum gücünü yükseltti. Karagümrük maçı sonrası basın toplantısında, " Beşiktaş 'ı da Başakşehir'i de yeneceğiz" diyen Okan Burak, sözünü tutarken; Galatasaray lider Fenerbahçe ile olan puan farkını 2'ye indirerek Dünya Kupası arasına girdi.



13 maçın 8'i Aslantepe'de



ÜstelikCim Bom, zorlu fikstürde tüm bunları başardı. Süper Lig'de ilk 13 maçının 8'ini deplasmanda oynayan Aslan'ı, ara sonrası çok daha rahat bir takvim bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 1.5 aylık aranın ardından çıkacağı 13 maçın 8'ini bu kez Nef Stadı'nda, taraftarının önünde oynayacak. Fenerbahçe ise aynı periyotta 8 deplasmana gidecek.





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