Galatasaray'da yüzler gülüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray'ın iki idmanı da neşe içinde geçti.
Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularının istek ve çalışma azminden dolayı çok mutlu.
FLORYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın son iki antrenmanı da neşe içinde geçti.
Futbolcular sık sık birbirleriyle şakalaşırken, teknik direktör Okan Buruk'un da öğrencilerine eşlik ettiği görüldü. Takımındaki neşe ve çalışma azminden dolayı çok mutlu olan Buruk, oyuncularıyla tek tek ilgilendi.
Eksikler nedeniyle takımı genç oyuncularla takviye eden Buruk, A takım için düşündüğü bazı gençleri Avusturya kampına da götürmeyi düşünüyor. Okan hoca, gençlerin idmandaki performansına göre bir karar verecek.
YÖNETİM ZİYARETE GELECEK
Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının da Florya'ya giderek hem teknik ekibe hem de oyunculara başarı dileklerini ileteceği öğrenildi.
Özbek'in burada yeni sezona yönelik bir konuşma yapacağı ve yönetim olarak beklentilerini dile getireceği bildirildi. Öte yandan önümüzdeki günlerde idman temposunun daha da artacağı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularının istek ve çalışma azminden dolayı çok mutlu.
FLORYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın son iki antrenmanı da neşe içinde geçti.
Futbolcular sık sık birbirleriyle şakalaşırken, teknik direktör Okan Buruk'un da öğrencilerine eşlik ettiği görüldü. Takımındaki neşe ve çalışma azminden dolayı çok mutlu olan Buruk, oyuncularıyla tek tek ilgilendi.
Eksikler nedeniyle takımı genç oyuncularla takviye eden Buruk, A takım için düşündüğü bazı gençleri Avusturya kampına da götürmeyi düşünüyor. Okan hoca, gençlerin idmandaki performansına göre bir karar verecek.
YÖNETİM ZİYARETE GELECEK
Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının da Florya'ya giderek hem teknik ekibe hem de oyunculara başarı dileklerini ileteceği öğrenildi.
Özbek'in burada yeni sezona yönelik bir konuşma yapacağı ve yönetim olarak beklentilerini dile getireceği bildirildi. Öte yandan önümüzdeki günlerde idman temposunun daha da artacağı ifade edildi.