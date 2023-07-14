Galatasaray'da Yusuf Demir yolcu

Galatasaray'da Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı şu ana kadar geçer not almadı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yusuf Demir yolcu
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14 Temmuz 2023 11:12
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular merak konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda...

YUSUF DEMİR YOLCU

Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı şu ana kadar geçer not almadı.

Sarı-kırmızılılar, büyük bir değişim olmazsa 20 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.

Yusuf forma giyme garantisi verecek bir kulübe kiralanacak.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. 

 
 

 

 

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