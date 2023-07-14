çalışmalarını sürdüren'da takımdan ayrılacak futbolcular merak konusu oldu. Teknik direktör'un kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda...Avusturya kampına götürülen'in performansı şu ana kadar geçer not almadı.Sarı-kırmızılılar, büyük bir değişim olmazsa 20 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.Yusuf forma giyme garantisi verecek bir kulübe kiralanacak.Yusuf Demir geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.