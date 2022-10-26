Galatasaray'da Yusuf Demir Okan Buruk'la görüştü!

Galatasaray'ın büyük yatırımla kadrosuna kattığı Yusuf Demir iyi bir başlangıç yapsa da son dönemde 21 kişilik kadroya girmekte güçlük çekiyor.



Sarı-kırmızılı takım tarafından 6 milyon euro bonservis verilerek Rapid Wien'den transfer edilen genç oyuncu, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında toplam 40 dakika sahada kalabildi.



19 yaşındaki oyuncu Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında ise kadroya alınmadı.



Genç oyuncunun daha fazla şans bulmak istediği ve bu sebeple teknik heyetle görüştüğü öğrenildi.





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