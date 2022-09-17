Galatasaray'da Yusuf Demir etkisiz kaldı

Transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir geçen hafta Kasımpaşa karşısında kısa süre şans bulsa da heyecan yaratmıştı. Okan Buruk, 19 yaşındaki öğrencisini dün Konya mücadelesinde 62. dakikada Mertens'in yerine sahaya sürdü. Yusuf, bu kez fazla varlık gösteremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Yusuf Demir etkisiz kaldı
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17 Eylül 2022 10:39
Transfer döneminin son saatlerinde Aslan'ın en büyük bombalarından biri, Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen Yusuf Demir olmuştu. Genç yetenek, geçen hafta Kasımpaşa karşısında kısa süre şans bulsa da heyecan yaratmıştı. Okan Buruk, 19 yaşındaki öğrencisini dün Konya mücadelesinde 62. dakikada Mertens'in yerine sahaya sürdü.

BU KEZ FAZLA VARLIK GÖSTEREMEDİ

Yusuf, bu kez fazla varlık gösteremedi, top kayıpları ve pas hataları yaptı. 19 yaşındaki oyuncu bir şut denemesinde ise çerçeveyi bulamadı.

KEREM, CEZA SINIRINA GELDİ

Kerem Aktürkoğlu, sezona formsuz başlamıştı. Yıldız futbolcu, geçen hafta Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. Kerem, dün de sahaya 11'de çıktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 21. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kerem, bu kartla birlikte ceza sınırına geldi. Başarılı oyuncu, geçen haftanın aksine Konyaspor karşısında fazla etkili olamadı. 

 

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