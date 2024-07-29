Galatasaray'da Yusuf Demir'e şans doğdu

TFF'nin yabancı sınırını 12+2 olarak belirlemesi en çok Yusuf Demir'in işine yaradı.

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Galatasaray'da Yusuf Demir'e şans doğdu
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29 Temmuz 2024 10:07
TFF'nin yabancı sınırını 12+2 olarak belirlemesi Yusuf Demir'in işine geldi.

Normalde kiralık olarak gönderilmesi düşünülen genç oyuncu, yeni sezon öncesi verdiği olumlu sinyallerle planlara dahil oldu.

Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu oyuncuyu değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi.

Geçtiğimiz sezonu Basel'de kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncu, 13 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı. 

 
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