Galatasaray'da Yusuf Demir çıkmazı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için TFF ile temasa geçtiklerini söyledi.Başkan Özbek, sponsorluk töreninde soruları yanıtlarken Yusuf için girişimde bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine Özbek, "Temaslarımız sürüyor. Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum" diye konuştu.Yusuf Demir, TFF'nin 2015'te yaptığı kural değişikliği nedeniyle Türk Milli Takımı formasını giyme şansını kaybetmişti.Ancak değişlik kabul edilse bile FIFA kuralları gereği Avusturya'dan başka bir ülkenin formasını giymesi zor görülüyor.