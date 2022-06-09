Galatasaray'da Yunus-Kerem heyecanı!

Gelecek sezon Galatasaray'ın iki kanadında görev yapacak olan 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ile 21 yaşındaki Yunus Akgün için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus-Kerem heyecanı!
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09 Haziran 2022 10:05
Gelecek sezon Galatasaray 'ın iki kanadında görev yapacak olan Kerem Aktürkoğlu ve 21 Yunus Akgün, önce A Milli Takım 'da buluştu.

Ay-Yıldızlı ekibin Litvanya'yı 6-0 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren iki genç, ortaya koydukları performansla yeni sezon öncesi Sarı-Kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.

Galatasaray'da kiralık oynayan, ancak geleceği belirsiz olan Halil Dervişoğlu da bu ikiliyle çok iyi bir uyum yakaladı. 



 
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