Galatasaray'da Yunus-Kerem heyecanı!

Gelecek sezon Galatasaray 'ın iki kanadında görev yapacak olan Kerem Aktürkoğlu ve 21 Yunus Akgün, önce A Milli Takım 'da buluştu.Ay-Yıldızlı ekibin Litvanya'yı 6-0 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren iki genç, ortaya koydukları performansla yeni sezon öncesi Sarı-Kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.Galatasaray'da kiralık oynayan, ancak geleceği belirsiz olan Halil Dervişoğlu da bu ikiliyle çok iyi bir uyum yakaladı.