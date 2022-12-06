Galatasaray'da Yunus Akgün'le yeni sözleşme

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

"GALATASARAY'IN EVLADI"

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, eski kontratı 2024 yılında sona eren 22 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi."Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."İmzasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Yunus Akgün,dedi.Genç futbolcu ayrıca,diye konuştu.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise görüşlerini şu ifadelerle anlattı;