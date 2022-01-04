Galatasaray'da Yunus Akgün için karar!

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün futboluyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.



Genç yıldızı, Fiorentina, Lazio ve Roma'nın izlediği belirtilirken buna karşılık Fatih Terim'in onu gelecek sezon kadroda düşündüğü ve bu nedenle herhangi bir takıma göndermeyi istemediği öğrenildi.



Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 19 maça çıkan Akgün, 6 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO