Galatasaray'da Yunus Akgün için karar!

Galatasaray, Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün için kararını verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün için karar!
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04 Ocak 2022 11:17
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün futboluyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Genç yıldızı, Fiorentina, Lazio ve Roma'nın izlediği belirtilirken buna karşılık Fatih Terim'in onu gelecek sezon kadroda düşündüğü ve bu nedenle herhangi bir takıma göndermeyi istemediği öğrenildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 19 maça çıkan Akgün, 6 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.


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