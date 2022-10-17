YUNUS AKGÜN GERİYE GİTTİ

ADANA'DA PATLAMA YAPMIŞTI

Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da bu sezon patlama yapması beklenen isimlerden biri de Yunus Akgün oldu. Akgün, sarı-kırmızılı takımda beklenenin aksine geriye gitti.Geçen sezon Adana Demirspor'un yıldızı olan Yunus Akgün'ün bu yıl da Galatasaray'da şov yapması bekleniyordu. Hazırlık maçlarında taraftarları heyecanlandıran futbolcu beklentiyi şu an için karşılayamadı.8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus'un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Yunus Akgün, geçen sezon Adana Demirspor'da 38 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.