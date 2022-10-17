Galatasaray'da Yunus Akgün geri gidiyor

Adana Demirspor'da parlayan ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, bu sezon devamını getiremedi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün geri gidiyor
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17 Ekim 2022 14:48
Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da bu sezon patlama yapması beklenen isimlerden biri de Yunus Akgün oldu. Akgün, sarı-kırmızılı takımda beklenenin aksine geriye gitti.

YUNUS AKGÜN GERİYE GİTTİ

Geçen sezon Adana Demirspor'un yıldızı olan Yunus Akgün'ün bu yıl da Galatasaray'da şov yapması bekleniyordu. Hazırlık maçlarında taraftarları heyecanlandıran futbolcu beklentiyi şu an için karşılayamadı.

ADANA'DA PATLAMA YAPMIŞTI

8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus'un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Yunus Akgün, geçen sezon Adana Demirspor'da 38 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 

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