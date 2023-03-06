Galatasaray'da Yunus Akgün geri döndü!

Galatasaray'da önemli transferlere rağmen Yunus formaya yapıştı. Genç kanat oyuncusu son olarak İstanbulspor maçında Sergio Oliveira ve Bafetimbi Gomis'in attığı gollerin asistini yaptı.
Etkili oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdi. Kasımpaşa maçında süre alması bekleniyor.
Öte yandan Okan Buruk, Yunus Akgün'den bu formunu sürdürmesini istedi.
Etkili oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdi. Kasımpaşa maçında süre alması bekleniyor.
Öte yandan Okan Buruk, Yunus Akgün'den bu formunu sürdürmesini istedi.
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