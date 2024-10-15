Galatasaray'da Yunus'a yeni sözleşme

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini 4 yıllığına uzatacak. Milli futbolcunun maaşı 50 Milyon TL'ye yükseltilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus'a yeni sözleşme
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15 Ekim 2024 08:08
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus Akgün'ün sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak.

Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Galatasaray'da bu sezon 11 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Yunus Akgün, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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