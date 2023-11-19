Galatasaray'da Youri Tielemans harekatı!

Galatasaray'ın transfer gündemi hareketli: Ndombele'den boşalacak yer için Youri Tielemans ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Youri Tielemans harekatı!
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19 Kasım 2023 11:31
Son güncelleme 19 Kasım 2023 11:33
Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de tur kovalayan Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeyecek.

Hayal kırıklığı yaratan yeni transferlerin başında gelen Ndombele ile yollarını ayırma planları yapan sarı-kırmızılılar, yaz aylarında da talip olduğu Youri Tielemans için bir kez daha girişimde bulunma kararı aldı.

YİNE KAPI ÇALINACAK

Yönetim, bonservisi elinde bulunduğu dönemde ilgilenip alamadığı 26 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha için Aston Villa'nın kapısını çalacak.

GALATASARAY'A SICAK!

Bedelsiz gittiği İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçın sadece 6'sında 11'de yer alabilen Tielemans'ın düzenli oynayabileceği Galatasaray'a bu kez daha sıcak bakabilir.. 

 
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