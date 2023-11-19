Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de tur kovalayan Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeyecek.
Hayal kırıklığı yaratan yeni transferlerin başında gelen Ndombele ile yollarını ayırma planları yapan sarı-kırmızılılar, yaz aylarında da talip olduğu Youri Tielemans için bir kez daha girişimde bulunma kararı aldı.
YİNE KAPI ÇALINACAK
Yönetim, bonservisi elinde bulunduğu dönemde ilgilenip alamadığı 26 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha için Aston Villa'nın kapısını çalacak.
GALATASARAY'A SICAK!
Bedelsiz gittiği İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçın sadece 6'sında 11'de yer alabilen Tielemans'ın düzenli oynayabileceği Galatasaray'a bu kez daha sıcak bakabilir..
Hayal kırıklığı yaratan yeni transferlerin başında gelen Ndombele ile yollarını ayırma planları yapan sarı-kırmızılılar, yaz aylarında da talip olduğu Youri Tielemans için bir kez daha girişimde bulunma kararı aldı.
YİNE KAPI ÇALINACAK
Yönetim, bonservisi elinde bulunduğu dönemde ilgilenip alamadığı 26 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha için Aston Villa'nın kapısını çalacak.
GALATASARAY'A SICAK!
Bedelsiz gittiği İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçın sadece 6'sında 11'de yer alabilen Tielemans'ın düzenli oynayabileceği Galatasaray'a bu kez daha sıcak bakabilir..