Galatasaray'da yönetim, Taylan Antalyalı'ya sözünü tutmadı

Galatasaray'da 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıktı.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takımda iyi bir performans gösteren Taylan Antalyalı'ya verilen zamlı yeni sözleşme sözü tutulmadı.



2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı. Yeni gelecek yönetimin, Taylan Antalyalı için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.



