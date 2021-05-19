Galatasaray'da yönetim, Taylan Antalyalı'ya sözünü tutmadı

Galatasaray'da sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Taylan Antalyalı için flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da yönetim, Taylan Antalyalı'ya sözünü tutmadı
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19 Mayıs 2021 12:55
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Galatasaray'da 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takımda iyi bir performans gösteren Taylan Antalyalı'ya verilen zamlı yeni sözleşme sözü tutulmadı.

2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı. Yeni gelecek yönetimin, Taylan Antalyalı için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.


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