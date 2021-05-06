Galatasaray'da yönetim düşer mi?

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz bugün düzenleyeceği basın toplantısını ileri bir tarihe ertelerken, sarı-kırmızılı kulüp akşam saatlerinde tam kapanmayı gerekçe göstererek 29 Mayıs'taki seçimi iptal etti. Yaşanan fikir ayrılıkları istifaları getirdi, başkan adayları da tepki gösterdi



Galatasaray'da seçimin iptal edilmesinin ardından genel sekreter İlber Aydemir, yöneticiler Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti. Mayıs 2018'de seçilen yönetimdeki ayrılık sayısı 6 oldu (Murat Ece, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik, Emre Erdoğan, İlber Aydemir).



YÖNETİMİN DÜŞMESİ İÇİN 3 İSTİFA



Kulüp tüzüğüne göre yönetimde 6 kişi kalırsa yönetim düşmüş sayılıyor ve kulüp otomatik olarak seçime gidiyor.



Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimde şu an 9 isim kaldı



ÇELEBİ DE HAZIRLIK YAPIYORDU



Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylıklarını açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz'in ise henüz aday olup olmayacağı bilinmiyor. Camiadan baskı gören Işın Çelebi'nin de adaylık için kolları sıvadığı ve üyelerden imza topladığı bildirildi. Muhalefetin bundan sonra nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.



