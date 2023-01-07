Galatasaray'da yönetim derbi primini belirledi!

Galatasaray yönetimi, Başakşehir ve Sivasspor deplasmanlarını kazanan futbolculara 5'er milyon TL galibiyet primi vermişti.Yönetim, camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisi öncesinde rakamı 2'ye katladı.Galatasaray bu mücadeleyi kazanması halinde futbolculara 10 milyon TL dağıtılacak.Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise bu sezon ligde 16 maç yaparken bunların 9'una deplasmanda çıktı. Galatasaray, bu sezon deplasmanda taraftarını memnun edecek bir performans ortaya koydu.Avrupa'da yer almaması nedeniyle Fenerbahçe'ye göre bu sezon daha az maça çıkan sarı-kırmızılılar, sadece ligde 9 deplasman müsabakası oynadı.Galatasaray'ın, söz konusu maçlardaki en dikkat çekici istatistiği ise deplasmanda az gol yemesi oldu.Oynadığı 9 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, sadece 3 maçta gol yedi. Söz konusu 9 maçta sadece 1 kez yenilen Galatasaray, 2 kez ise beraberlik yaşadı.Bahsi geçen karşılaşmalarda 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, konuk olduğu müsabakalardan 20 puan çıkarmayı başardı. Galatasaray, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.