Galatasaray'da yönetim derbi için kesenin ağzını açtı

Galatasaray'da zorlu takvim öncesi yönetim kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe ile yapılacak ligde ve Süper Kupa maçları öncesinde para dopingi yapılacak.
ÖDEMELER YAPILACAK
Oyunculara ödemelerin kısa süre içinde gerçekleşeceği öğrenildi. Böylece futbolcuların motivasyonunu yukarı çıkarmak isteyen Galatasaray Yönetimi, yıl sonu için ödemeleri gerçekleştirip borçsuzluk kağıdı için de önemli bir adım atacak.
ÖZEL PRİM
Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca, yapacakları ödemenin yanında, Fenerbahçe derbileri için özel prim hazırlığında da olduğu belirtildi. Muslukları açan Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, her iki maçta alınacak iyi sonuçları çok önemsediği bildirildi.
Hastalığı sonrasında tedavisine başlanan ve dün taburcu edilen Başkan Özbek'in, Florya'ya çıkarma yaparak özel primi açıklayacağı ve oyuncunun motivasyonu üst seviyeye çıkmasını istediği öğrenildi.
ÖDEMELER YAPILACAK
Oyunculara ödemelerin kısa süre içinde gerçekleşeceği öğrenildi. Böylece futbolcuların motivasyonunu yukarı çıkarmak isteyen Galatasaray Yönetimi, yıl sonu için ödemeleri gerçekleştirip borçsuzluk kağıdı için de önemli bir adım atacak.
ÖZEL PRİM
Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca, yapacakları ödemenin yanında, Fenerbahçe derbileri için özel prim hazırlığında da olduğu belirtildi. Muslukları açan Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, her iki maçta alınacak iyi sonuçları çok önemsediği bildirildi.
Hastalığı sonrasında tedavisine başlanan ve dün taburcu edilen Başkan Özbek'in, Florya'ya çıkarma yaparak özel primi açıklayacağı ve oyuncunun motivasyonu üst seviyeye çıkmasını istediği öğrenildi.