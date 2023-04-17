Galatasaray'da yıldızların değeri tavan yaptı

Galatasaray'da öne çıkan Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Sacha Boey, Kerem, Torreira ve Barış Alper'in değeri tavan yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yıldızların değeri tavan yaptı
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17 Nisan 2023 10:43
Galatasaray'ın bu sezonki başarısı oyuncuların da değerinin artmasını sağladı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların değeri 176 milyon euro'ya ulaştı.

Nicolo Zaniolo 28 milyon euro ile en pahalı isim olurken onu Icardi (18 milyon euro), Nelsson (16.5 milyon euro) ve Torreira (15 milyon euro) takip etti. Cimbom yıldızları korumayı planlıyor ama transfer sezonunda ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirilme ihtimali de yüksek görülüyor.

Şu anda kadroda Avrupa'da pek çok takımın takip ettiği, istediği 7 oyuncu var. Bunların başında Zaniolo geliyor.

İtalyan yıldız için 35, Nelsson için 25, Boey 15, Kerem 15, Torreira 10 ve Barış için 6 milyon euro civarında rakamlar konuşuluyor.

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