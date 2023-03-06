Galatasaray'da yıldızlar sezon sonuna kaldı!

Ara transfer dönemi de Türkiye'de sona erdi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, yaz sezonu için şimdiden çalışmalara başladı.



Yaz döneminde transferleri erkenden bitirmeyi hedefleyen ve Avrupa için hazırlanmak isteyen Cim Bom'da, gidecek oyuncular konusunda rapor hazırlanacak.



ZAKHARYAN'DAN VAZGEÇİLMEDİ



Takviye yapılması beklenen orta saha için de iki isim üzerinde şimdiden yoğunlaşıldı. Aslan, uzun bir süre peşinden koştuğu Arsen Zakharyan için yeni bir teklif hazırlayacak.



Dinamo Moskova ile 2024 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Rus futbolcu için bu kez yönetim kararlı. Şartlar ne olursa olsun 19 yaşındaki futbolcunun takıma katılması hedefleniyor.



RENATO SANCHES İÇİN RAPOR İSTENECEK



Bu bölge için de bir diğer isim Fransız devi PSG'nin formasını giyen Renato Sanches...



2027 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli oyuncu için detaylı bir sakatlık raporu istenecek. Eğer olumlu sonuç gelirse ve şartlar sağlanırsa 25 yaşındaki orta sahanın da takıma katılması bekleniyor.



LİSTEDEKİ SON İSİM: DEMBELE



Listedeki bir diğer isimde yine Fransa'dan... Lyon'un golcüsü Moussa Dembele'yi isteyen Cim Bom, şartları araştıracak. Daha önce Fenerbahçe'nin de istediği Fransız santrfor, listenin ilk sıralarında.



