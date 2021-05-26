Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu

Galatasaray'da adaylığını bugün açıklaması beklenen Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu.Şardan, mevcut yönetimden sadece Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal'ı ekibine dahil etti.Hakan Üstünberk'ten haber bekleyen Yiğit Şardan, Özer Saraçoğlu'ndan ise "Antalya'da işlerim var ama sizi destekliyorum" cevabı aldı.Murat Yalçındağ, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Serkan Sevim, Tayfun Beyazıt, Hikmet Koyuncuoğlu, Begüm Özbek, Alper Üner, Erdal Aslan.