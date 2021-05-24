Galatasaray'da Yiğit Şardan adaylığını açıklıyor

Galatasaray'da Yiğit Şardan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yiğit Şardan adaylığını açıklıyor
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24 Mayıs 2021 17:12
Galatasaray camiasının etkili isimlerinden Yiğit Şardan, sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylığını koymaya hazırlanıyor.

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'nin resmi olarak başkan adaylığının duyurmasının ardından gelen yoğun talebi karşılıksız bırakmayan Yiğit Şardan, Abdürrahim Albayrak ile de bir görüşme yaptı.

Abdürrahim Albayrak'ı da listesine almayı planlayan Yiğit Şardan'ın resmi olarak kısa süre içerisinde başvurusunu yapması bekleniyor.

29 Mayıs'ta yapılmak üzere ilan edilen ancak iptal edilen Galatasaray başkanlık seçimlerinin 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor.



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