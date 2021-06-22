Galatasaray'da yerlide ilk öncelik: Halil Akbunar

Bir yandan yerli iskeletini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Göztepe'den Halil Akbunar'ın transferine öncelik veriliyor. Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi, Göztepe Kulübü ile masaya oturarak en kısa sürede bu transferi bitirmeye çalışacak.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Galatasaray'da yerlide ilk öncelik: Halil Akbunar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2021 12:03
Süper Lig'de sezonun flaş isimlerinden Halil Akbunar, Fatih Terim'in göreve dönmesi halinde Galatasaray 'a transfer olmak istediğini menajerine ve kulübüne bildirmişti. Sarı-Kırmızılı cephede her şeyin beklendiği gibi gelişmesiyle operasyon da başlamış oldu.

Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi, bu hafta Göztepe Kulübü ile masaya oturarak, tecrübeli futbolcunun transferini sonlandırmaya çalışacak. Terim, TFF'nin aldığı karar gereği sahada aynı anda en fazla 8 yabancı olabileceği için, yerli isimlere çok önem veriyor.

Fatih hoca, Halil'e de hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilmesi sebebiyle joker gözüyle bakıyor.

DERVİŞOĞLU GÜNDEMDE AMA...

Diğer taraftan, sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiralanan ve performansıyla Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer bulan Halil Dervişoğlu da Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yerlilerin başında geliyor. Ancak şu ana kadar İngiliz kulübüyle yapılan görüşmelerin olumsuz geçtiği ve genç forvet için kulübün beklemeye geçtiği öğrenildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.