Galatasaray'da yerli stoper kararı

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala yerli stoper takviyesi yapmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yerli stoper kararı
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04 Eylül 2021 13:26
Yerli stoper takviyesi için Galatasaray'ın önemli temasları var.

Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan hâlâ vazgeçilmiş değil. Ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değeri, iki kulübün de elini kolunu bağlamış durumda.

Galatasaray cephesi her ihtimale karşın Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın bonservisleri için de kulüpleriyle pazarlık halinde.

Sarı-kırmızılıların kalan kısa sürede stoper transferini gerçekleştirmek istiyor.


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