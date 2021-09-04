Galatasaray'da yerli stoper kararı

Yerli stoper takviyesi için Galatasaray'ın önemli temasları var.



Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan hâlâ vazgeçilmiş değil. Ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değeri, iki kulübün de elini kolunu bağlamış durumda.



Galatasaray cephesi her ihtimale karşın Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın bonservisleri için de kulüpleriyle pazarlık halinde.



Sarı-kırmızılıların kalan kısa sürede stoper transferini gerçekleştirmek istiyor.



