Galatasaray'da yerli resitali!

Galatasaray, Konya'da yerli yıldızlarıyla zafere uzandı. Zaha ve Ziyech'in olmadığı kadroda kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu yer aldı.
Evinde güçlü Anadolu Kartalı karşısında takımını öne geçiren isim Kerem oldu. 25 yaşındaki milli yıldız, 41. dakikada Barış Alper'in başlattığı atakta İcardi'nin şık pasını düzgün bir vuruşla boş kaleye gönderdi. Ligde Hatay maçında 21 dakika oynayan Aktürkoğlu, bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.
İKİ YILDIZ DA SKOR SİFTAHI YAPTI
2.yarıda oyunun sıkıştığı bölümde yine Aktürkoğlu, sahneye çıktı. 59. dakikada Aktürkoğlu'nun ceza sahasına doldurduğu topu çok iyi kontrol eden Barış Alper, çabukluğunu kullanıp döner dönmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve kaleci Slowik'in uzanamayacağı uzak köşeden topu ağlara gönderip skoru 2-1 yaptı. İki yıldız da bu sezon ilk kez skor katkısında bulunup, taraftarların, "Bizi siz şampiyon yapacaksanız" pankartının moraliyle çıktıkları Konya deplasmanında Aslan'ı 3 puana taşıdı.
SOL BEKTE DUBOİS SÜRPRİZİ
G.Saray'da Leo Dubois sürprizi yaşandı. Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarılmasından dolayı sol bekte, sağ bek Dubois görev yaptı. Fransız futbolcu, Konya'nın ilk golü öncesi Oğulcan ile girdiği ikili mücadelede kademe hatası yaptı.
Evinde güçlü Anadolu Kartalı karşısında takımını öne geçiren isim Kerem oldu. 25 yaşındaki milli yıldız, 41. dakikada Barış Alper'in başlattığı atakta İcardi'nin şık pasını düzgün bir vuruşla boş kaleye gönderdi. Ligde Hatay maçında 21 dakika oynayan Aktürkoğlu, bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.
İKİ YILDIZ DA SKOR SİFTAHI YAPTI
2.yarıda oyunun sıkıştığı bölümde yine Aktürkoğlu, sahneye çıktı. 59. dakikada Aktürkoğlu'nun ceza sahasına doldurduğu topu çok iyi kontrol eden Barış Alper, çabukluğunu kullanıp döner dönmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve kaleci Slowik'in uzanamayacağı uzak köşeden topu ağlara gönderip skoru 2-1 yaptı. İki yıldız da bu sezon ilk kez skor katkısında bulunup, taraftarların, "Bizi siz şampiyon yapacaksanız" pankartının moraliyle çıktıkları Konya deplasmanında Aslan'ı 3 puana taşıdı.
SOL BEKTE DUBOİS SÜRPRİZİ
G.Saray'da Leo Dubois sürprizi yaşandı. Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarılmasından dolayı sol bekte, sağ bek Dubois görev yaptı. Fransız futbolcu, Konya'nın ilk golü öncesi Oğulcan ile girdiği ikili mücadelede kademe hatası yaptı.
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