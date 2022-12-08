Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, Villarreal maçında kalesine gelen 7 şuttan 4'ünde kalesini gole kapatamadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 4-3 biten maçta Okan Kocuk'u protesto etti.Özellikle son 20 yılda Cimbom'un yerli kalecilerden yana yüzü gülmedi. Yabancı kaleciler arasından ise Claudio Taffarel, Faryd Mondragon ve Fernando Muslera, etkili performanslarıyla hafızalara kazındı. Sarı-Kırmızılı takımda söz konusu süreçte Mehmet Bölükbaşı, Kerem İnan, Aykut Erçetin, Fevzi Elmas, Orkun Uşak, Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Okan Kocuk ve Fatih Öztürk gibi yerli kaleciler boy gösterdi. Bu isimlerden hiçbiri, rekabet halinde olduğu yabancı kaleciyi zorlayamadı. Bu durum futbol kamuoyunda ve camiada hep eleştiri konusu oldu.Öte yandan Cimbom'da son 20 yılda hayal kırıklığı yaratan yabancı kaleciler de gözden kaçmadı. Richard Kingson, Morgan De Sanctis, Leo Franco, Robinson Zapata, Cedric Carrasso ve Inaki Pena bu süreçte Sarı-Kırmızılı takımda oynadı. Performansıyla en çok hayal kırıklığı yaratan kalecilerin başında ise 2003-04'te 1 maç oynayan Kingson ve 2010-11 sezonunda 10 maçta forma giyip 15 gol yiyen Zapata geldi.Okan Buruk, protesto ile karşılaşan Kocuk için, "Özellikle bir hazırlık maçında ıslıklanması beni şaşırttı" ifadelerini kullandı. Kocuk'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.