Galatasaray'da yerli kaleci için son karar!

Okan Kocuk'un ayrılmasıyla birlikte Fernando Muslera'nın alternatifi kalmayan Galatasaray'da yerli kaleci çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, yedek kaleci için Günay Güvenç'te karar kıldı.
DOĞAN'DAN VAZGEÇİLDİ
Doğan Alemdar'ın 30 milyon TL'lik maaş talebi Galatasaray'a yüksek geldi ve bu transferden vazgeçildi. Doğan bunun üzerine kiralık olarak Troyes'un yolunu tuttu.
Oyuncu ile görüşmeleri ilerleten sarı kırmızılı takım kısa süre içinde Günay Güvenç'i kadrosuna katacak.
Sarı kırmızılılar birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, yedek kaleci için Günay Güvenç'te karar kıldı.
DOĞAN'DAN VAZGEÇİLDİ
Doğan Alemdar'ın 30 milyon TL'lik maaş talebi Galatasaray'a yüksek geldi ve bu transferden vazgeçildi. Doğan bunun üzerine kiralık olarak Troyes'un yolunu tuttu.
Oyuncu ile görüşmeleri ilerleten sarı kırmızılı takım kısa süre içinde Günay Güvenç'i kadrosuna katacak.