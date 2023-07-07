Galatasaray'da yerli kaleci için son karar!

Yerli bir kaleci transfer etmek isteyen Galatasaray son kararını verdi. Tecrübeli file bekçisinde karar kılındı. İşte o isim...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yerli kaleci için son karar!
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07 Temmuz 2023 10:41
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 10:43
Okan Kocuk'un ayrılmasıyla birlikte Fernando Muslera'nın alternatifi kalmayan Galatasaray'da yerli kaleci çalışmaları sürüyor.

Sarı kırmızılılar birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, yedek kaleci için Günay Güvenç'te karar kıldı.

DOĞAN'DAN VAZGEÇİLDİ

Doğan Alemdar'ın 30 milyon TL'lik maaş talebi Galatasaray'a yüksek geldi ve bu transferden vazgeçildi. Doğan bunun üzerine kiralık olarak Troyes'un yolunu tuttu.

Oyuncu ile görüşmeleri ilerleten sarı kırmızılı takım kısa süre içinde Günay Güvenç'i kadrosuna katacak. 

 
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