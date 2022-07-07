GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR

WİLLİAM CARVALHO VE İDRİSSA GUEYE

Galatasaray, santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor.Bu doğrultuda Umut Bozok'u transfer etmek adına temaslar başladı. Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.Galatasaray'ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 2 isim bulunuyor. William Carvalho'yu sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe de istiyor. Galatasaray yöneticileri, Carvalho için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek.