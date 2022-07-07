Galatasaray'da yerli forvette ilk aday: Umut Bozok

Santrfor bölgesinin tamamen yabancılardan oluşmasını istemeyen Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa ile yıldızlaşan golcü futbolcuda ısrarcı durumda. Umut Bozok'la anlaşan sarı kırmızılılar şimdi kulübü Lorient'le masada.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yerli forvette ilk aday: Umut Bozok
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07 Temmuz 2022 08:58
Galatasaray, santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor.

GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR

Bu doğrultuda Umut Bozok'u transfer etmek adına temaslar başladı. Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.

WİLLİAM CARVALHO VE İDRİSSA GUEYE

Galatasaray'ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 2 isim bulunuyor. William Carvalho'yu sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe de istiyor. Galatasaray yöneticileri, Carvalho için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek. 

 
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