Galatasaray'da yerli dengesi bozuldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan G.Saray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ancak ezeli rakiplerini geride bırakan sarı-kırmızılılarda tecrübeli stopere ödenecek 17 milyon TL garanti ücret, takım içindeki yerli maaş dengesini bozdu.



Yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek. Daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu.



EN ÇOK HALİL KAZANDI



Kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan G.Saray'da bütçe düşürülmüştü. Yabancılarda 1.9 milyon Euro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.



F.BAHÇE'YE UÇAK GÖNDERMESİ!



G.Saray, Abdülkerim'i tanıtırken oyuncunun kağıttan uçak yapıp havaya attığı bir video paylaştı. Bu mesaj, "F.Bahçe'ye gel, sena özel uçak göndereyim" dediği iddia edilen F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı. (Sabah/Mehmet Özcan)





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