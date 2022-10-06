Galatasaray'da yeniler sıfır çekti!

Galatasaray'da bu sezon kadroya katılan Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi henüz siftah yapamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeniler sıfır çekti!
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06 Ekim 2022 13:17
Haris Seferovic
Haris Seferovic
Galatasaray
Galatasaray'ın gol yükünü 4 golle Bafetimbi Gomis çekiyor.

Bu sezon kadroya katılan Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi henüz siftah yapamadı.

ICARDI BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Icardi'nin bir an önce forma girmesini ve gollerine başlamasını bekliyor. 

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