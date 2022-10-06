Galatasaray'ın gol yükünü 4 golle Bafetimbi Gomis çekiyor.



Bu sezon kadroya katılan Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi henüz siftah yapamadı.



ICARDI BEKLENİYOR



Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Icardi'nin bir an önce forma girmesini ve gollerine başlamasını bekliyor.



