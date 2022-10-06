Galatasaray'ın gol yükünü 4 golle Bafetimbi Gomis çekiyor.
Bu sezon kadroya katılan Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi henüz siftah yapamadı.
ICARDI BEKLENİYOR
Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Icardi'nin bir an önce forma girmesini ve gollerine başlamasını bekliyor.
Bu sezon kadroya katılan Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi henüz siftah yapamadı.
ICARDI BEKLENİYOR
Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Icardi'nin bir an önce forma girmesini ve gollerine başlamasını bekliyor.