Galatasaray'da yeniden Onyekuru sesleri!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir aday geldi.



Menacer William D'Avila, oyuncusu Henry Onyekuru'yu uygun şartlarda yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe getirebileceğini yönetime iletti. Fatih Terim döneminde ilişkilerin tamamen koptuğu, ancak son günlerde Burak Elmas ve ekibinin aradaki buzları erittiği D'Avila, Nijeryalı yıldızın Olympiakos'ta çok mutsuz olduğunu ve Galatasaray'a dönmeyi çok istediğini ifade etti. 11 Haziran'daki kongrede aday olmaya ve görevine devam etmeye hazırlanan Burak Elmas; danışmanı Campos ve sportif direktör Sensibile ile birlikte D'Avila'nın bu önerisini değerlendirmeye aldı.



90 dakikası bile yok



Daha önce 3 kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Olympiakos'a transfer olmuştu. Ancak Yunanistan macerası, hiç de genç oyuncunun umduğu gibi olmadı. 24 yaşındaki futbolcu, ligde tek bir maçta bile 90 dakika forma giyemedi, 14 lig mücadelesinde 603 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.



Türk devleri ilgileniyor



Yunan kulübünün de Onyekuru'yu gözden çıkardığı ve zararına da olsa yolları ayırmak istediği belirtildi. Galatasaray cephesi, bonservis maliyetinin 2-2.5 milyon Euro civarında olması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Nijeryalı yıldızla Türkiye'den başka kulüplerin de ilgilendiği gelen haberler arasında.





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