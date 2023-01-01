Galatasaray'da yeniden Nicholson sesleri!

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.Haris Seferovic'den istediği verimi alamayan Sarı- Kırmızılılar, sezon başında da gündeme gelen Jamaikalı golcü Shamar Nicholson için düğmeye bastı. 2026 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunan oyuncu için Sarı-Kırmızılı kulübün devre arasında kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.Oyuncunun menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Shamar Nicholson ile sözleşme imzalanması durumunda ise zaten kiralık olarak forma giyen Seferovic ile yolların ayrılacağı öğrenildi.25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Shamar Nicholson ceza sahasında etkili bir isim olarak tanınıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan oyuncu için Galatasaray'ın kısa bir süre içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı menajeri ile yapılan görüşmenin ise olumlu geçtiği ifade ediliyor. Shamar Nicholson 32 kez giydiği Jamaika Milli Takım forması ile 10 kez fileleri sarsmayı başardı.Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile birlikte sıkça anılan Shamar Nicholson, ceza sahasında güçlü fiziğini çok iyi kullanıyor. Hava toplarında da rakip savunma için son derece büyük bir tehlike.