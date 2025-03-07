Galatasaray'da yeniden çift forvet!

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da Ismail Jakobs dışında sakat bir ismin kalmaması teknik heyeti sevindiriyor. Sol bekte de Eren Elmalı'nın gösterdiği performansı yeterli bulan teknik heyet, Alanya maçında takımı istediği gibi sahaya sürebilecek.
MORATA İLE ÇİFT FORVET
Sezonun en flaş ismi olan ve sahada ayak basmadık yer bırakmayan Victor Osimhen'in çabasının yalnız kaldığını düşünen Okan Buruk, başarılı bir tedavi sürecini geride bırakıp takım arkadaşlarına katılan Alvaro Morata'yı ilk 11'e yerleştirecek. Böylece sezon başında Mauro Icardi sakatlanmadan önce olduğu gibi sarı-kırmızılılar yeniden kalıcı olarak çift forvete dönüş yapmış olacak. Attığı gollerle takımını sırtlayan Osimhen'den daha fazla verim almayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, kanat oyuncularına da nefes aldıracak.
Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılılarda geldiği günden beri büyük fark yaratan Mario Lemina'nın da yine sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Antalya kampında tüm çalışmalar çift forvet üzerine yapılacak.
MORATA İLE ÇİFT FORVET
Sezonun en flaş ismi olan ve sahada ayak basmadık yer bırakmayan Victor Osimhen'in çabasının yalnız kaldığını düşünen Okan Buruk, başarılı bir tedavi sürecini geride bırakıp takım arkadaşlarına katılan Alvaro Morata'yı ilk 11'e yerleştirecek. Böylece sezon başında Mauro Icardi sakatlanmadan önce olduğu gibi sarı-kırmızılılar yeniden kalıcı olarak çift forvete dönüş yapmış olacak. Attığı gollerle takımını sırtlayan Osimhen'den daha fazla verim almayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, kanat oyuncularına da nefes aldıracak.
Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılılarda geldiği günden beri büyük fark yaratan Mario Lemina'nın da yine sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Antalya kampında tüm çalışmalar çift forvet üzerine yapılacak.
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