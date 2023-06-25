Galatasaray'da yeniden Alexis Sanchez harekatı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu iyice güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, eski gözdesi Alexis Sanchez için bir kez daha kolları sıvadı.
Sezon başında da gündeme gelen Şilili yıldız, Marsilya'ya imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Marsilya'da 44 maçta 18 gol attı, 3 de asist yaptı. Fransız ekibi, Sanchez'le sözleşme uzatmayı düşünmüyor.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, oyuncunun menajeriyle geçen hafta temas kurdu.
Timur ilk görüşmede Sanchez'in ücret beklentisini sordu. Görüşmenin ardından konuyla ilgili başkan Dursun Özbek'e bilgi verdi. Erden Timur, bayramdan sonra yıldız futbolcunun menajeriyle tekrar bir araya gelecek. Timur, görüşmede Sanchez için resmi teklif sunacak.
ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?
19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı. Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi.
Sezon başında Inter'den, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu. 1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Sarı-kırmızılılar, eski gözdesi Alexis Sanchez için bir kez daha kolları sıvadı.
Sezon başında da gündeme gelen Şilili yıldız, Marsilya'ya imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Marsilya'da 44 maçta 18 gol attı, 3 de asist yaptı. Fransız ekibi, Sanchez'le sözleşme uzatmayı düşünmüyor.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, oyuncunun menajeriyle geçen hafta temas kurdu.
Timur ilk görüşmede Sanchez'in ücret beklentisini sordu. Görüşmenin ardından konuyla ilgili başkan Dursun Özbek'e bilgi verdi. Erden Timur, bayramdan sonra yıldız futbolcunun menajeriyle tekrar bir araya gelecek. Timur, görüşmede Sanchez için resmi teklif sunacak.
ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?
19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı. Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi.
Sezon başında Inter'den, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu. 1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.