Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı!

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim, sosyal medya hesaplarından açıklama yapmayacağını açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları açıklamada "Galatasaray Spor Kulubü Derneğinin 23.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulubü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarında açıklama ve yorum yapamayacağından bu konuda anlayış gösterilmesini rica ederiz." ifadelerini kullandı.



