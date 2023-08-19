Galatasaray'da yeni yıldız için geri sayım!

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin başarılı yöneticisi Erden Timur'un müjdesini verdiği transferin gelecek hafta tamamlanması ve yıldız ismin İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da yeni yıldız için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 13:23
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 13:24
Galatasaray'ın transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur, merakla beklenen 8 numaranın önümüzdeki hafta belli olacağının müjdesini verdi.

Olabilecek en iyi opsiyonu getirmek istediklerini söyleyen Timur'un en çok istediği orta saha oyuncularının başında Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch geliyor. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere girişimlerini sürdürüyor.

Erden Timur ayrıca Bologna'nın Arjantinli orta sahası Nicolas Dominguez'in de gündemlerinde olduğunu, ancak daha da iyi alternatifler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.



YENİ ROTA İSPANYA

Maliyeti yüksek olan isimlerden Rodrigo de Paul konusunda da pazarlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılar, haftaya İspanya'ya temsilci göndererek Atletico Madrid ile pazarlıkları son aşamaya getirmeyi hedefliyor.

29 yaşındaki Arjantinli yıldız ise Galatasaray'ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor ve kulüplerin anlaşması halinde, transferin olumlu sonuçlanmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Galatasaray Yönetimi, orta saha transferi için en az 10 milyon Euro'luk bonservis bütçesini hazırlamış durumda.   

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery