Galatasaray'da yeni üye sayısı kriz çıkardı!

Galatasaray Sportif A.Ş'nin yeni yönetimi belirlendi. Üye sayısı 7'den 12'ye çıktı.



Dursun Özbek, Erden Timur ve Metin Öztürk'ün yer aldığı yeni yönetimdeki diğer isimler Niyazi Yelkencioğlu, Nihat Kırmızı, Eray Yazgan, Maruf Güneş, Can Natan, İbrahim Hatipoğlu, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov oldu. Bu isimler, kulüp yönetiminde sıkıntıya yol açtı.



Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, SÖZCÜ'ye yaptığı özel açıklamada "Listeyi herkes gibi açıklandığında gördüm. Ana yönetim kurulunda tartışılmadı. Tartışılması lazımdı. Kimsenin haberi yok. Benim de bir talebim olmadı. Bizler için de sürpriz oldu. Bu, doğru yöntem değil. Ama kırgınlığım yok. Bu, bir yöntem meselesi. Columbus Projesi ile ilgileniyorum. Galatasaray'a seçim kazandırmış bir proje" dedi.





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