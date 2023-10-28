Galatasaray'da yeni transferler yüzde 22'de kaldı

Yaptığı transferlerle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getirenyeni yıldızlar, katkıları ile birbirlerinden ayrıldı.Yenilerden en önemli desteğiverdi. Sanchez kısa sürede savunmanın vazgeçilmezi olurken, Kolombiyalı stoper dışındaki isimler henüz beklenen performansı gösteremedi. İstatistikler de Galatasaray'ın transferlerinden hedeflediği skor katkısını alamadığını gözler önüne serdi.Lig ve Avrupa'da toplam 36 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 8'iyeni transferlerden geldi. Halil Dervişoğlu ve Zaha ikişer, Tete, Angelino, Ziyech ve Sanchez birer golle toplam 8 defa fileleri sarstı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de ise bu oran yüzde 51.Sarı-lacivertlilerin lig ve Avrupa'da bulduğu 53 golün 27'sini yeni transferleri kaydetti. Icardi ve Kerem'le maçları çözmeye devam eden teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'in bankosu yaptığı Zaha ve Tete'den daha çok gol katkısı istiyor. Ziyech ve Ndombele'den de asistler bekleniyor.